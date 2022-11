Golpistas se concentram no batalhão em frente ao Ibirapuera, em São Paulo, chamando intervenção militar

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas estão concentrados em frente ao batalhão que fica localizado em frente ao parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, na tarde desta quarta-feira.

Os extremistas seguem não aceitando o resultando das urnas que elegeu o ex-presidente Lula e gritam pela intervenção militar.

Os atos antidemocráticos estão em queda. De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 10h30, 156 pontos estavam com vias federais obstruídas. O número vem diminuindo ao longo da manhã. Um boletim anterior apontava 167 pontos. O total é menor que o registrado no início da manhã de ontem, quando eram 271 pontos de retenção. A PRF afirma que já desfez 574 manifestações.

