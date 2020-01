Governada pelo PT, Maricá pretende dar renda cidadã de 130 reais a toda a população

Portal Forum - Maricá (RJ) é a cidade brasileira que mais recebe compensações pela exploração do petróleo. Com o recurso, a prefeitura comandada por Fabiano Horta (PT) começou a implementar no final de 2019 um dos maiores programas de renda básica do mundo, com objetivo de distribuir para cada morador da cidade um benefício mensal equivalente a R$ 130.

Desde dezembro, 40 mil pessoas com renda familiar de até três salários mínimos estão ganhando o benefício. A meta é chegar a todos os habitantes — não importa se rico ou pobre — até 2022. O custo é de R$ 62,4 milhões ao ano.