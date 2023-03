Governador de São Paulo diz que gestão Lula 'não tem excelência' e que 'lua de mel vai acabar'

Para Tarcísio, mesmo com diversos ministérios criados, governo Lula não tem maioria "e não consegue nem aprovar uma PEC", acrescentando que não vê com otimismo o futuro da gestão edit

Sputnik - Desde o começo do novo governo já se era sabido que o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentaria algumas dificuldades com cargos importantes no país sendo gerenciados pela oposição, como o governo de São Paulo, chefiado por Tarcísio de Freitas.

Entretanto, desde janeiro, o governador e aliado de Jair Bolsonaro vem tendo uma relação cordial com o mandatário, mas agora decidiu falar o que realmente pensa sobre a gestão do petista.

Em uma entrevista concedida ontem (20), Tarcísio disse que o governo federal não tem "excelência técnica" e que o Partido dos Trabalhadores não possui maioria política no plano nacional e "está desestruturado", segundo o UOL.

"Porque você fez uma grande distribuição de cargos, distribuiu um monte de ministério, tem 37 ministérios criados e você não tem maioria, não aprova uma PEC. Está confuso, está desestruturado. Eu vejo um cenário de dificuldade para aprovar reformas importantes, para mediar conflitos com o Congresso, e entregar resultados que vão ser importantes", afirmou o governador citado pela mídia.

Tarcísio ainda declarou que vê o presidente como "mais impaciente e ideológico" e que e que "a lua de mel" Lula vai acabar.

"A gente obviamente vê um cenário de um presidente [Lula] muito mais preso a essa ala radical, que de certa forma não é um presidente que teve lá atrás uma postura de mais pragmatismo. Eu vejo um presidente mais ideológico, mais impaciente. O governo vai ficar cada vez mais ansioso. Essa lua de mel tem dia e hora para acabar", completou.

Entretanto, apesar das críticas, a mídia afirma que o governador argumentou querer manter uma boa relação com o governo federal, de modo a conquistar cooperação nas áreas da habitação, saúde e segurança pública.

