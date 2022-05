Governador de SP anuncia reforço na segurança e ameaça: 'bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala'

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou um pacote de medidas de segurança para coibir crimes cometidos por falsos entregadores de aplicativos de entrega e disse que a polícia irá reagir com violência a qualquer tentativa de ameaça. “Bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala. É isso que a sociedade está esperando, uma polícia ativa, que dentro dos limites da lei vai agir com muito rigor em relação à criminalidade”, disse Garcia nesta quarta-feira (4).

"É apenas um aviso aos bandidos que, de maneira covarde, estão escondidos atrás de um capacete, com mochila de entrega. É bom que eles mudem de profissão ou de estado, porque a polícia vai pegar", completou o governador. De acordo com o site R7, as medidas de segurança envolvem dobrar o número de policiais nas ruas do estado, com o efetivo passando de 5 mil para 9,7 mil agentes.

Ainda segundo ele, o governo estadual e os aplicativos de entrega celebraram um convênio para o compartilhamento dos bancos de dados por meio do Detecta, um sistema de monitoramento inteligente combinado com o banco de dados de informações policiais da América Latina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a reportagem, o convênio já está ativo e irá facilitar a identificação de falsos entregadores. Também serão realizadas campanhas de conscientização sobre os serviços de entrega por aplicativos com o objetivo de valorizar a profissão dos entregadores e proteger a população de eventuais crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE