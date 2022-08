Governador do Espírito Santo é convidado a participar da Rede da Legalidade da ABI

Projeto consiste em reunir políticos e outras personalidades do campo progressistas para lutar contra a ameaça de golpe edit

247 - O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Octávio Costa, convidará o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para integrar a sua Rede da Legalidade, informou o Século Diário .

A Rede da Legalidade consiste em reunir políticos e outras personalidades do campo progressistas para lutar contra a ameaça de golpe, por meio de pronunciamentos e a utilização das rádios e TVs educativas nos estados.

A entidade formalizou a iniciativa nesta quinta-feira, 4, a partir de uma proposta do conselheiro Beto Almeida, de Brasília.

O presidente da ABI fará contato com os governadores para convidá-los para o ato de lançamento da rede, no próximo dia 15. O primeiro programa da Rede da Legalidade será apresentado no dia 10.

No Espírito Santo, a Rádio Espírito Santo e a TV Educativa já transmitem matérias da Rede da Legalidade.

