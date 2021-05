Governador do Rio ataca Freixo e PSOL e volta a defender chacina no Jacarezinho

De olho em 2022, Cláudio Castro já começou sua campanha e atacou o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), um dos principais nomes do PSOL para disputar o governo do Rio na próxima eleição edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), já de olho na eleição de 2022, na qual pretende se candidatar à reeleição, atacou nesta terça-feira (11), segundo o jornal O Globo, o PSOL e o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), um dos principais nomes do partido para disputar o governo do estado no próximo pleito.

Castro voltou a defender a ação policial na favela do Jacarezinho, que resultou em uma chacina com 29 mortos, e falou em "libertar nosso povo" do PSOL. O governador reclamou ainda do pedido de impeachment protocolado pelo deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

"A nossa população não aguenta mais ficar sob o julgamento de milícias e do tráfico. A segurança pública é prioridade. Depois de uma operação feita para cumprir mandados judiciais, eles (políticos de partidos de esquerda) acham que vão meter medo em nós, com pedidos de CPI e impeachment. Marcelo Freixo e a sua trupe do PSOL, podem pedir quantos impeachments quiserem, a polícia fará o seu trabalho. Nossa missão é libertar o nosso povo. Inclusive, de vocês (PSOL). Não adianta tentar antecipar 2022. Estou falando do direito de ir e vir das pessoas", disse.

