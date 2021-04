Governador do Rio ataca Freixo e toma invertida: submisso a Bolsonaro e negacionista

"Cláudio Castro, covardia é ser submisso a Bolsonaro e impor ao RJ a política negacionista do presidente", disse Freixo após ser criticado pelo governador do Rio de Janeiro edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), escreveu uma mensagem na manhã de hoje no Twitter dizendo para o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) "deixar de ser covarde” e na sequência tomou uma invertida do parlamentar.

"Cláudio Castro, covardia é ser submisso a Bolsonaro e impor ao RJ a política negacionista do presidente", escreveu Freixo, para quem o governador " está de joelhos para a família Bolsonaro".

Segundo reportagem do portal UOL, em mensagem no começo da manhã de hoje, Cláudio Castro se referiu a Freixo para reclamar de recentes críticas sobre a condução do estado na pandemia.

Ele não disse especificamente qual declaração do parlamentar mais o incomodou, mas defendeu sua política em meio à crise sanitária.

"Freixo, negue que: abrimos quase 600 leitos em menos de 15 dias; fazemos a maior logística do país na distribuição das vacinas; pacificamos a política no Estado; estamos auxiliando os mais pobres na luta contra a fome e o desemprego", escreveu.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.