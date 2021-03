Governador do Rio de Janeiro veta projeto que autorizava compra de vacinas pelo estado

Cláudio Castro disse também que a Secretaria Estadual de Saúde pretende se manter alinhada ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, recusando a possibilidade de aquisição de vacinas por municípios e estados edit

Sputnik Brasil - O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), vetou, nesta segunda-feira (1º), um projeto de lei que autorizava o estado a comprar vacinas contra Covid-19.

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), foi barrado integralmente por Castro, que alegou que a medida causaria mais despesas ao Palácio da Guanabara. A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado.

"A execução da medida pretendida certamente gerará aumento de despesas, não existindo previsão da sua fonte de custeio. Tais despesas poderiam comprometer o orçamento do estado, tendo em vista que o Poder Executivo destinaria parte da arrecadação do estado à execução das novas diretrizes", afirmou.

Além disso, segundo o governador, o projeto não determina a origem dos recursos que poderiam bancar a compra dos imunizantes contra o novo coronavírus.

Castro disse também que a Secretaria Estadual de Saúde pretende se manter alinhada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, recusando a possibilidade de aquisição de vacinas por municípios e estados.

"A Secretaria de Saúde declarou que tem buscado manter alinhamento ao Programa Nacional de Imunização, na perspectiva do fortalecimento de sua centralidade técnica e operacional na coordenação da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19, fortalecendo as medidas adotadas pelo Sistema Único de Saúde", completou.

No entanto, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra o coronavírus.

A permissão valerá caso o governo federal não cumpra o PNI ou se as doses previstas no documento não sejam suficientes.

