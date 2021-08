Governador do Rio muda comando da PM e tira último remanescente de Witzel no estado

Reuters - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que enfrenta uma crise na área de segurança, trocou o comando da PM (Polícia Militar) após fazer mudanças na Secretaria de Administração Penitenciária depois da prisão da cúpula da pasta que controla o sistema prisional do estado.

O coronel da PM Rogério Figueiredo deixa o comando da corporação e a vaga será ocupada pelo coronel da reserva Luiz Henrique Marinho Pires. Figueiredo era o último remanescente do governo Witzel, que perdeu o cargo este ano acusado de improbidade administrativa e fraudes em contratações emergenciais para o enfrentamento à pandemia.

"Foi uma decisão para oxigenar a polícia e foi aquele que ficou mais tempo. Era algo que estava amadurecendo e não tem nenhuma relação com o Raphael Montenegro", disse Castro a jornalistas nesta segunda-feira.

PUBLICIDADE

Na semana passada, o secretário de Administração Penitenciária Raphael Montenegro, e dois subsecretários foram detidos acusados de oferecer acordos com as principais lideranças do Comando Vermelho, maior facção criminosa do Estado. Montenegro foi solto no fim de semana após cumprir os 5 dias de prisão temporária. Agora, será investigado pelo Ministério Público Federal e pela polícia.

O governador havia escolhido o delegado da PF Victor Poubel, para assumir a pasta da administração de presídios, mas dois dias depois, anunciou nova mudança. O escolhido para a função foi o ex-chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Fernando Veloso.

PUBLICIDADE

"O Poubel achou melhor ir para o Degase (departamento voltado para menores infratores) e o Veloso é um excelente profissional e fará um ótimo trabalho", disse Castro. "É óbvio que não tínhamos conhecimento (da relação do secretário com criminosos) e não fazemos acordo algum com bandido. Se alguém tentou fazer acordo foi por conta própria."

O novo secretário chega com a missão de fazer uma faxina na pasta da administração de presídios do estado.

PUBLICIDADE