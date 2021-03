Governador do RJ, Castro pede desculpa por festa e diz que amigos "acabaram aparecendo"

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC) divulgou nesta segunda-feira, 29, um vídeo pedindo desculpas pela festa neste final de semana. Ele se aglomerou em uma casa em Itaipava, festejando seu aniversário três dias após o início do superferiadão de dez dias que ele mesmo decretou edit

247 - Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC) divulgou nesta segunda-feira, 29, um vídeo pedindo desculpas pela festa neste final de semana. Ele se aglomerou em uma casa em Itaipava, festejando seu aniversário três dias após o início do superferiadão de dez dias que ele mesmo decretou em todo o Estado para evitar aglomerações e tentar conter a disseminação do coronavírus.

“Neste domingo, 28, me reuni com familiares para um almoço de aniversário. Reconheço que foi um erro e, por isso, gostaria de pedir desculpas a todo cidadão fluminense que se sentiu ofendido em meio a esse período de restrições que estamos vivendo”, diz texto que acompanha o vídeo.

A Covid-19 já matou 36.149 pessoas no Estado do Rio desde o início da pandemia, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira pela secretaria estadual de Saúde. O RJ registra 641.254 casos da doença.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo, a festa de aniversário ocorreu desde o meio-dia deste domingo, 28, em um condomínio de Itaipava, região serrana do Rio.

Ancelmo também informa que 12 carros estacionaram na porta da casa do governador e os convidados tiveram que deixar o celular em um armário, evitando assim a divulgação da festa.

