Governador do RJ dá medalha para ex-assessor preso pela PF, filho do Pastor Everaldo

Da coluna do Guilherme Amado, do Metrópoles - Mesmo após ser preso temporariamente em uma investigação sobre desvios na pandemia, o ex-assessor especial do governo do Rio Filipe Pereira segue próximo do governador Cláudio Castro.

Pereira é filho do Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC que também chegou a ser detido pela Polícia Federal em 2020, na operação que apurou irregularidades na gestão do então governador Wilson Witzel, à época filiado ao mesmo partido. Na semana passada, Castro pôs no peito de Pereira a medalha Mérito Avante Bombeiro.

