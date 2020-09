Governador em exercício, Claudio Castro pede ao governo Bolsonaro prorrogação do acordo de recuperação fiscal do Rio

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), formalizou nesta quinta-feira (3), ao governo federal, pedido de prorrogação do regime de recuperação fiscal do estado.

Castro ocupa o cargo após o afastamento do governador Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suspeita de corrupção em contatos da Saúde.

O governador em exercício se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília. Segundo ele, enquanto durar a análise do pedido (de quatro a seis meses), as regras do acordo firmado pelo Rio permanecem em vigor.

Pelo acordo de recuperação fiscal que entrou em vigor em 2017, o Rio deixou de pagar R$ 51 bilhões ao governo federal até abril deste ano. Em troca se comprometeu a adotar medidas de diminuição dos gastos públicos e de aumento de arrecadação.

