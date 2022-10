Governador reeleito do Rio, Castro declara apoio a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Governador reeleito do Rio de Janeiro com quase 60% dos votos, Cláudio Castro (PL) declarou em Brasília nesta terça-feira (4) apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (MG), também declarou apoio a Bolsonaro horas atrás.

"Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Então, presidente, mais uma vez aqui... Não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Vamos sacramentar a sua vitória", declarou Castro.

"O Rio de Janeiro, para nós, sempre foi um aliado e continuará sendo agora, com esse apoio, explicitado agora, porque já existia, do Cláudio Castro por ocasião das nossas eleições", disse Bolsonaro.

