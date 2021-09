Governo ameaça barrar reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo

Apoie o 247

247 - O governo federal e o governo de São Paulo protagonizaram um novo embate nas redes sociais ao longo desta quinta-feira (1), em torno da reinauguração do Museu do Ipiranga, prevista apenas para 7 de setembro do próximo ano, informa O Estado de S.Paulo.

No Twitter, Mário Frias, secretário especial de Cultura do governo federal, atacou e ameaçou o governador João Doria (PSDB) após o tucano ter anunciado a "contagem regressiva" para o final das obras de restauro, iniciadas em 2019.

"O sujeito [Doria] é uma farsa patética. Não vou discutir com alguém que mente patologicamente", afirmou Frias, em resposta a uma mensagem de Doria afirmando que o novo Museu do Ipiranga "está sendo totalmente reformado com com patrocínio do setor privado". "Faz assim, tenta inaugurar a obra sem a minha permissão. Irei aplicar a punição prevista, reprovando as contas da reforma, forçando a devolução de todo investimento. Vai lá, tente inaugurar", ameaçou o secretário.

