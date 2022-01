Governo anuncia a remoção de casas no Jacarezinho: 800 famílias estão ameaçadas

Projeto do governo do Rio, o “Cidade Integrada” começa desintegrando 800 famílias. Lideranças comunitárias estão apreensivas com a falta de diálogo edit

Apoie o 247

ICL

Portal Favelas - Os moradores do Jacarezinho estão cada vez mais apreensivos. O “Cidade Integrada” começa desintegrando 800 famílias que deverão ser removidas pelo projeto do Governo do estado. O anúncio foi feito pelo próprio governador que, até este momento, não deu ouvidos à comunidade que quer se manifestar sobre esta operação considerada de alto risco e é vista como algo ameaçador.

Esta ocupação – Cidade Integrada –, teve início na terça-feira (18) pelas polícias Militar e Civil e envolve também a favela do Muzema, na Zona Sul da cidade. As lideranças comunitárias estão apreensivas com a falta de diálogo do governo estadual e reclamam que não há proposta de integração social, educacional, habitacional, mas apenas uma ocupação das forças policiais do Estado.

A situação polêmica deixou os moradores em estado de alerta e terror. Eles ainda estão traumatizados com a lembrança do dia 6 de maio de 2021, última vez que a polícia ocupou a favela, daquela vez para praticar a maior chacina já registrada no Rio, com 29 mortos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Portal Favelas.

Moradores do Jacarezinho efetuando protesto após atuação da polícia

📸: @brunoitancpx pic.twitter.com/enx3yNjmEE PUBLICIDADE January 22, 2022