Governo da Bahia envia 70 policiais militares para reforçar a segurança no Distrito Federal

247- O governador Jerônimo Rodrigues autorizou, neste domingo (8), o envio de uma uma tropa de 67 homens e 3 mulheres da Polícia Militar da Bahia para Brasília.

“A Bahia está, neste momento, se solidarizando com a Polícia e as Forças Nacionais. É um desrespeito muito grande, isso não cabe mais na era da Democracia que nós estamos construindo no nosso país”, declarou o governador.

70 Policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará também viajaram a Brasília na madrugada desta segunda-feira. "Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todos. Ainda hoje irei a Brasília para reunião com o presidente Lula, governadores e os presidentes dos demais poderes. Nossa democracia está protegida!", escreveu o governador do Ceará, Elmano Freitas.

Governadores em Brasília

Os governantes de todos os estados vão se reunir nesta segunda-feira (9) na capital federal com o objetivo de impedir que novos atos antidemocráticos se espalhem pelo país. A reunião dos gestores com Lula já estava agendada para a mesma data para definir pautas em conjunto. No entanto, o tema foi alterado para a gestão da crise provocada pelos atos deste domingo.

