Governo de Rodrigo Garcia paga R$ 95 mi sem licitação a empresa de indicado político

247- O governo de Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo pagou R$ 95 milhões em contratos sem licitação a uma empreiteira aberta em 2020 por um indicado político na prefeitura da capital paulista. As informações são do portal Metrópoles.

As contratações foram feitas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão estadual sob influência do vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara Municipal paulistana e aliado do governador tucano.

Os contratos com a Rep Engenharia e Serviços, para obras emergenciais em estradas, começaram a ser assinados pelo DER apenas nove meses depois que a empresa foi aberta pelo engenheiro Rudolph Terzian e mais quatro sócios.

Desde 2019, Terzian é gerente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), órgão da prefeitura que também fica sob influência política de Milton Leite. Antes, ele foi coordenador da Prefeitura Regional de M’Boi Mirim, dominada pelo vereador e presidente do União Brasil na capital.

