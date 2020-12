Governo de São Paulo contrata 1 mil fiscais para supervisionar medidas de prevenção à Covid-19

O governo estadual pretende fiscalizar o uso de máscaras, o distanciamento social e as restrições de atendimento ao público no comércio; a fiscalização começa nesta sexta-feira (04) edit

247 - O governo do estado de São Paulo contratou 1 mil fiscais para supervisionar medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, como o uso de máscaras, o distanciamento social e as restrições aplicadas no comércio. A fiscalização começa nesta sexta-feira (04), segundo Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde.

A iniciativa terá um custo mensal de R$3.6 mi para o governo estadual.

“O objetivo é promover a fiscalização, tanto de medidas que continham a progressão da pandemia, como o uso de máscara e o cumprimento de regras do distanciamento social, proibição da promoção de eventos e a ocorrência de aglomerações”, afirmou o secretário em coletiva de imprensa.

