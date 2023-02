Governo de São Paulo contrata abrigos para pôr fim a acampamento de afegãos no aeroporto

Apoie o 247

247 — Um abrigo em um bairro de Guarulhos, com quartos capazes de acolher 50 pessoas, começou a receber nesta sexta-feira, 3, refugiados de guerra vindos do Afeganistão que estavam acampados, em condições precárias, no saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou o Metrópoles .

O endereço do abrigo está sob sigilo pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social devido às situações de perigo e vulnerabilidade em que estão a essas pessoas, de acordo com a reportagem. Outro endereço, também em Guarulhos, está sendo vistoriado nesta sexta pelos técnicos da assistência social, que tentam fechar um contrato neste fim de semana para abrir pelo menos outras 35 vagas.

O artigo aponta que, segundo cálculos do governo paulista, com as duas residências, haveria espaço suficiente para por fim ao acampamento dos refugiados. Se tudo ocorrer como previsto, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Junior, devem fazer um anúncio oficial das medidas.

