Governo de São Paulo fecha contrato de R$ 76 milhões com empresa do futuro secretário de Educação

Renato Feder será o responsável pela fiscalização do contrato com a Multilaser, empresa da qual se desligou apenas no mês passado edit

247 – Uma reportagem dos jornalistas Bruno Ribeiro e Fabio Leite, publicada no Metrópoles, aponta um conflito de interesses no futuro governo paulista, que será comandado por Tarcísio de Freitas. "A Secretaria da Educação de São Paulo assinou um contrato de R$ 76 milhões para compra de notebooks educacionais com uma empresa ligada ao futuro secretário Renato Feder, nome escolhido pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) para comandar a pasta a partir de janeiro de 2023. O contrato com a empresa de tecnologia Multilaser Industrial S/A, da qual Feder foi co-CEO por 15 anos e integrava o conselho de administração até o mês passado, foi assinado em 21 de dezembro, com duração até dezembro de 2023. Desta forma, será Feder quem deverá fiscalizar a execução contratual de sua antiga empresa", informam os jornalistas.

"Feder deixou a Multilaser em 30 de novembro, dez dias depois de Tarcísio confirmar o nome do ex-executivo como integrante de seu governo. Ele era membro do Conselho de Administração da empresa, posto que assumiu depois de deixar o cargo de CEO da companhia, ocupado entre 2003 e 2018", acrescentam os repórteres, lembrando que a Multilaser recebeu R$ 192 milhões em contratos com o governo paulista, entre 2021 e 2022. Na ocasião, Feder afirmou à reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa, que “a Multilaser não vai vender nada para o governo de São Paulo” durante sua gestão.

