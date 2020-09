Governo de São Paulo nega liberação de torcidas em jogos do Brasileirão e da Seleção

O governo do estado de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a liberação de público nos jogos do Campeonato Brasileiro e no confronto da seleção contra a Bolívia edit

247 - O governo do estado de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a liberação de público nos jogos do Campeonato Brasileiro e no confronto da seleção contra a Bolívia, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“O cenário atual da pandemia [de coronavírus] no estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol de qualquer categoria”, afirmou nesta quarta-feira (23) José Medina, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 do governo de João Doria (PSDB).

Na terça-feira, 22, a CBF conseguiu o aval do Ministério da Saúde para jogos com até 30% das arquibancadas ocupadas. Para que isso ocorra, é necessária a autorização das administrações locais. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ameaçou deixar o campeonato caso os torcedores sejam liberados apenas em alguns estados.