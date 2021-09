Governo de São Paulo prepara megaoperação policial para manifestações de 7 de setembro

Apoie o 247

Brasil de Fato - O governo de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), preparou uma megaoperação para garantir a segurança dos manifestantes que forem aos atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na próxima terça-feira (7), na capital paulista.

A partir das 11h, os manifestantes a favor de Bolsonaro se concentrarão na avenida Paulista, região central da capital. A oposição ao presidente se reunirá no Vale do Anhagabaú, também no centro, às 14h. Um acordo, entre a SSP e os movimentos que organizaram os atos, determina que as manifestações serão estáticas, não haverá passeata. A distância entre uma aglomeração e outra é de 4 quilômetros.

O efetivo nas ruas será de 3,6 mil policiais militares. De acordo com a SSP-SP, o objetivo será evitar que os manifestantes entrem em conflito nas ruas do município, mas também proteger o patrimônio de São Paulo, como os prédios públicos. A avenida Paulista e o Vale do Anhangabaú estarão fechados a partir de 8h e as regiões serão patrulhadas.

O efetivo de policiais estará dividido em 1.473 viaturas, 100 cavalos e seis blindados, e receberão o suporte de seis drones, que transmitirão imagens das manifestações para o Centro de Operações da PM, onde estará o governador João Doria (PSDB), que decidiu acompanhar a ação das forças de segurança do estado in loco.

Além dos drones, motolink, câmeras fixas, móveis e na farda dos políciais também ajudarão a PM no monitoramento das manifestações. De acordo com a SSP-SP, trabalharão no ato agentes do Corpo de Bombeiros, da Tropa de Choque, do Comando de Policiamento da Capital e três helicópteros.

