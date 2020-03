Governo de São Paulo suspende aulas gradualmente a partir de segunda

“Estamos dando mais de 10 dias para as famílias organizarem”, disse o secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares edit

247 - O governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista anunciaram nesta sexta-feira 13 em coletiva de imprensa que vão suspender gradualmente as aulas nas escolas estaduais e municipais a partir da próxima segunda-feira (16).

Na próxima semana, as escolas estarão abertas para orientações de prevenção. A suspensão total ocorre a partir do dia 23, informaram o governador João Doria (PSDB) e o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares.

“Nós não faremos uma interrupção das aulas de qualquer maneira. Tem que ter um planejamento com as famílias. Não adianta parar as aulas e as crianças ficarem com avô e avó que é o público que mais temos que nos preocupar”, disse o secretário da Educação do estado, Rossieli Soares. “Estamos dando mais de 10 dias para as famílias organizarem”, acrescentou.