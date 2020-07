Governo de São Paulo vai anunciar novas regras para a retomada da economia

O governo do estado de São Paulo anuncia nesta segunda-feira uma adaptação dos critérios para a progressão das fases das cidades do estado tendo em vista a retomada da economia edit

247 - O governo de São Paulo fará alterações no programa de retomada gradual da atividade econômica durante a pandemia do coronavírus. A mudança que será anunciada nesta segunda-feira está sendo chamada de "recalibragem".

Pelos critérios atuais, a promoção para progredir à fase verde exige taxa de ocupação de leitos de Covid-19 abaixo dos 60%. Isto significa manter por tempo indeterminado vagas que não são usadas, gerando custos e diminuindo a capacidade de hospitais. O governo estadual vai alterar esse percentual.

Segundo o UOL, o índice estudado é de 75%, mas a decisão ainda não foi tomada. Outra mudança é que uma região que permanecer quatro semanas na mesma do programa de retomada terá direito a progredir de estágio.

Os novos critérios começam a valer em 31 de julho.

A última atualização das fases do Plano São Paulo ocorreu na sexta-feira, quando o governador João Doria (PSDB) anunciou a oitava quarentena desde que a pandemia começou. O isolamento social persiste desde 24 de março e no momento há três regiões na fase vermelha: Franca, Ribeirão Preto e Piracicaba.

O governo informou que houve queda de 5% no número de casos, 4% na quantidade de internações e 3% nos óbitos. As autoridades de saúde informaram que São Paulo continua no platô e a expectativa é que esta etapa dure até oito semanas.

