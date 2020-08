Governo de SP adia volta às aulas para 5 de outubro

Setores dos movimentos educacionais denunciam que a reabertura das escolas de forma prematura será um alto vetor de propagação do novo coronavírus edit

247 - O governo de São Paulo vai adiar para 5 de outubro a volta às aulas no Estado todo, mas vai permitir que as instituições que estão em regiões já na fase amarela há mais de 28 dias possam reabrir seus espaços nesta data. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A reportagem também indica que as escolas poderão decidir se querem ou não voltar a funcionar nesses lugares. O modelo vai favorecer instituições particulares, que já se declaram prontas para funcionar, e têm feito pressão para a abertura.

Setores dos movimentos educacionais denunciam que a reabertura das escolas de forma prematura será um alto vetor de propagação do novo coronavírus.

