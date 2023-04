Governo de SP assina contrato para estudar nova rodada de concessões

Apoie o 247

247 - O governo do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, publicou nesta quinta-feira (13) o termo do contrato com o IFC (International Finance Corporation), para estudos da nova rodada de concessões no setor de mobilidade para os trens da CPTM nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e a futura linha 14 Ônix.

Serão gastos R$ 71 milhões com a consultoria, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (14) pela coluna Painel.

O serviço terá duração de 48 meses, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

