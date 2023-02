Governo de SP deixa de usar R$ 7 bilhões em ações de combate a enchentes

Apoie o 247

247 - O governo do estado de São Paulo não investiu, por 13 anos seguidos, o dinheiro previsto no orçamento para serviços e obras no combate às enchentes. O valor supera R$ 7,3 bilhões deixados para trás desde 2010.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, R$ 10,8 bilhões (60%) dos R$ 18,1 bilhões reservados para Infraestrutura Hídrica e Combate à Enchentes, foram empenhados nos últimos 13 anos. Os outros R$ 7, 3 bilhões não foram empenhados.

Para 2023, o primeiro ano do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes, o orçamento é de R$ 2,1 bilhões para Infraestrutura Hídrica e Combate à Enchentes.

O governo informou que o dinheiro será utilizado em novas ações e na continuidade das obras, como na macrodrenagem e na construção de piscinões, implantação de galerias e canalização, revitalização de 3 mil quilômetros (km) de cursos d’água em 260 municípios paulistas e na manutenção dos 27 piscinões na Região Metropolitana.

"A dotação reservada [no orçamento] não representa todos os investimentos do Estado no combate às enchentes. Isso fica evidente com todas as iniciativas já anunciadas para o litoral norte, que sofreu com a maior chuva da história de São Paulo e do país, com acumulado de 683 milímetros em apenas 24 horas", diz a nota da gestão Tarcísio. "Desde o início os esforços visaram o trabalho de salvamento e de socorro às vítimas e à reconstrução das cidades."

