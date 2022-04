Governo de SP desloca 840 policiais para os atos bolsonaristas e das centrais sindicais

De acordo com o governo, o objetivo é “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir” edit

247 - O governo de São Paulo escalou um efetivo de 840 policiais, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, para os atos bolsonaristas e de 1º de Maio.

De acordo com o governo, o objetivo é “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação nos atos e a fluidez no trânsito”.

Na avenida Paulista acontece ato convocado pelo bolsonarismo em apoio a Daniel Dilveira e pela “liberdade de expressão”,

Na Praça Charles Milles ocorrerá o ato das centrais sindicais por ocasião do Dia do Trabalho, com a presença de Lula.

