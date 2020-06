Governo de SP deve anunciar avanço para fase amarela da flexibilização na cidade de SP

247 - A capital paulista e a região metropolitana de São Paulo devem avançar para a fase amarela de flexibilização econômica do Plano São Paulo. O anúncio deve ser realizado na próxima sexta-feira (22) pelo governador João Doria (PSDB). A reportagem é do portal G1.

De acordo com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, a capital paulista e Grande São Paulo tiveram melhoras da taxa de ocupação dos leitos de internação, com "taxas negativas", que indicam regressão da doença.

"A nossa expectativa, acompanhando até a próxima sexta-feira, é que aqui na Grande São Paulo e na capital a gente possa seguir com essa melhora. Não consigo cravar porque nós teremos que ver os números do fim de semana até quarta-feira, até hoje no laranja mas com melhora que pode levá-los para o amarelo, não sei se vamos chegar nessa semana ainda, mas a melhora tem acontecido rumo à fase amarela", afirmou.

Segundo Vinholi, o estado teve uma queda de 35% no número de internações na última semana em comparação com a semana anterior, estabilidade no crescimento de casos e de mortes.

