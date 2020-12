Governo de SP deve anunciar plano de vacinação da CoronaVac nesta segunda

A imunização contra o coonavírus no estado de São Paulo começará a ser aplicada na população em janeiro de 2021, de acordo com estimativa do governo estadual, comandado por João Doria edit

247 - O governo de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), anuncia nesta segunda-feira (7) o plano estadual de vacinação da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A imunização começará a ser aplicada na população em janeiro de 2021, de acordo com estimativa do Executivo estadual.

A vacina está na terceira fase de teste. Nessa etapa a eficácia dela precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na última segunda-feira (30), o governador João Doria (PSDB) informou que "100% do estado de São Paulo vai voltar à fase amarela do plano SP".

De acordo com boletim do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), divulgado na última sexta-feira (4), a média diária de óbitos por coronavírus no estado subiu 25% em comparação ao valor registrado 14 dias antes.

