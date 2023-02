Governo de SP deve contratar estudos para privatização da Sabesp em março, diz secretário

Apoie o 247

Reuters — O governo de São Paulo espera concluir a contratação de estudos para privatização da estatal de saneamento paulista Sabesp em março deste ano, disse Rafael Benini, secretário de parcerias em investimentos à Reuters nesta segunda-feira (27).

Segundo Benini, o modelo da privatização será definido a partir desses estudos iniciais.

No início do ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou a intenção de privatizar a Sabesp, e disse considerar bom o modelo feito com a Eletrobras, que foi privatizada no ano passado pelo governo federal por meio de uma oferta de ações que diluiu o controle da companhia em bolsa.

As ações da Sabesp subiam 1,08% na bolsa na tarde desta segunda-feira, enquanto o Ibovespa ganhava 0,1%.

