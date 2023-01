Governo de SP diz que já desmobilizou todos os acampamentos de terroristas bolsonaristas após decisão de Moraes

Apoie o 247

247 - O Governo de São Paulo diz que já desmobilizou, até o fim da tarde desta segunda (9), todos os 34 acampamentos golpistas no estado, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo .

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o acampamento de bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Sudeste do Exército, no Ibirapuera, na capital paulista, foi desmontado pela Polícia Militar.

A desmobilização ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar a desocupação de todos os acampamentos nas imediações de quartéis pelo país.

