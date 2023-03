Governo de SP inicia construção de moradias para desabrigados do Litoral Norte após tragédia na região

As fortes chuvas no Litoral Norte de SP deixaram um total de 1.158 pessoas desabrigadas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Começa nesta quarta-feira (22) a construção, realizada por uma empresa do Paraná, de parte das casas que serão destinadas aos moradores do Litoral Norte paulista afetados pelas fortes chuvas no mês passado.

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) prevê entregar 704 unidades habitacionais em até seis meses, mas a previsão inicial era a construção de cerca de 1.200 unidades habitacionais.

Segundo a Folha de S. Paulo, ao todo, serão construídos três conjuntos habitacionais nas praias da Baleia e em Maresias, também no Litoral Norte. Na primeira leva, estão previstos dois prédios com 242 e 276 unidades habitacionais de 42 metros quadrados cada uma. Em Maresias, serão 186 apartamentos.

Um total de 1.158 pessoas perderam suas casas durante a tragédia, conforme contabilizou a Defesa Civil. Atualmente, há 990 vítimas dos deslizamentos abrigadas em hotéis e pousadas da região. Ao menos 59 famílias se mudaram para unidades habitacionais recém-construídas na cidade de Bertioga.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.