Governo de SP libera passe livre para o segundo turno das eleições

Veja quais transportes públicos terão gratuidade nas passagens no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições

247 - O governo de São Paulo informou nesta quinta-feira (27) que não haverá cobrança de passagens no Metrô, CPTM, EMTU e ônibus intermunicipais neste domingo (30), quando ocorrerá o segundo turno das eleições.

A medida vale também para as linhas ViaQuatro, 4-Amarela, 5-Lilás, 9-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (27) pelo portal G1.

A gratuidade no transporte público foi decidida após decisão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP).

Eleições

A pesquisa Ipec, divulgada na última terça-feira (25), mostrou empate técnico entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (27), apontou Jair Bolsonaro (PL) com 49% das intenções de votos totais entre os eleitores paulistas. O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 43%.

No País, o petista ficou em primeiro lugar, seguido por Bolsonaro. Eles disputarão o segundo turno no próximo domingo (30).

