Governo de SP muda método de contagem de óbitos por Covid-19 e inclui confirmação por imagem

247 - O governo de São Paulo mudou o método de contagem de óbitos por coronavírus. O governo paulista passou a incluir exames de imagem para detectar o vírus. O governo de João Doria (PSDB) afirma que a mudança ocorre para seguir novas diretrizes do Ministério da Saúde.

"A mudança do Guia de Vigilância prevê que agora os casos e mortes poderão ser também confirmados por critério clínico-imagem, ou seja, confirmações baseadas em exames de imagem que apontam alterações típicas da Covid-19 no organismo. Até então, os dados contabilizavam apenas diagnósticos laboratoriais", afirma nota do governo.

