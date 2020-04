Governo de SP passa a distribuir R$ 55 a alunos da rede pública em extrema pobreza

O pagamento autorizado pelo governador João Doria faz parte do programa Merenda em Casa edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, autorizou nesta quarta-feira (8) o pagamento de R$ 55 a alunos da rede pública em extrema pobreza, como parte do programa Merenda em Casa.

723 mil estudantes da rede pública de ensino receberão o auxílio.

A princípio, o pagamento será feito em abril e maio, custando R$ 80 milhões aos cofres do governo. “Se necessário for, dadas as circunstâncias, poderemos estender por um período maior”, afirmou Doria.

