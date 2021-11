Governo de SP prevê fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos no começo de dezembro

Segundo o coordenador do Comitê Científico do estado, o médico João Gabbardo, "é possível que, no início do mês de dezembro, a máscara seja liberada em ambiente aberto, sem aglomeração" edit

247 - O governo de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), prevê o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos no começo de dezembro. Segundo o coordenador do Comitê Científico do estado, o médico João Gabbardo, se o estado continuar "com os indicadores caindo nessa mesma velocidade, é possível que até a última semana epidemiológica do mês de novembro a gente atinja os indicadores necessários, e é possível que, no início do mês de dezembro, a máscara seja liberada em ambiente aberto, sem aglomeração".

De acordo com o portal G1, a proposta, defendida pelo grupo de especialistas que orientam a gestão estadual, está condicionada ao aumento do índice de pessoas com a vacinação completa (duas doses). O relaxamento da medida depende da continuidade da tendência de queda de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus.

"Esses indicadores, quanto atingirmos os quatro, o Comitê Científico encaminhará ao governo do estado a possibilidade da liberação do uso das máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração", afirmou Gabbardo.

Para o coordenador, não é seguro flexibilizar a medida. "Estamos exatamente em uma transição importante em que não vai haver mais distanciamento mínimo, os estádios de futebol vão poder receber as pessoas de acordo com sua capacidade, sem distanciamento, várias atividades estão voltando à normalidade. Esperamos observar melhor essas questões antes da liberação das máscaras", disse.

