Governo de SP prorroga uso obrigatório de máscaras até 31 de janeiro

247 - O governo de São Paulo decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos ambientes, externo e internos, até o fim de janeiro. A decisão considerou a disseminação de novas variantes da Covid-19, especialmente a ômicron, e também o aumento de casos de gripe em parte do País.

No final de novembro, o governo informou que iria liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 dezembro, mas recuou e desistiu após o surgimento da variante ômicron.

“Lembrando que sempre para modificação de alguma estratégia, nós continuamos nos baseando tanto no número de casos, internações e mortes, e também, de situações novas, como as próprias variantes. Tudo isso vai nos guiar em qualquer estratégia”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

