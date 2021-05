Governo de SP rebate Marcos Rogério sobre suposto protocolo de cloroquina no estado

247 - O governo do estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira (25) um comunicado rebatendo afirmações do senador bolsonarista Marcos Rogério (DEM-RO), que afirmou na CPI da Covid haver no estado um protocolo que recomenda o uso de cloroquina como medicamento para tratar pacientes com Covid-19.

Marcos Rogério "manipula informações", segundo o governo.

Gestores de saúde de São Paulo, diz o comunicado, "deliberaram pela não recomendação do uso do medicamento em casos leves, moderados ou graves de covid-19 devido à insuficiência de evidências sobre a eficácia. Nenhum medicamento sem eficácia comprovada foi adotado em protocolos pelo governo do estado de São Paulo".

A nota ainda esclarece que a distribuição de cloroquina pelo estado visa abastecer as cidades com o medicamento para as doenças para as quais ele é indicado, como artrite reumatoide e lúpus, por exemplo.

Não há comprovação científica de que a cloroquina oferece quaisquer benefícios contra a Covid-19.

