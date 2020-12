Governo de SP reduz horário de funcionamento de bares e amplia o de shoppings

247 - O governo de São Paulo determinou nesta sexta-feira (11) a redução do horário de funcionamento de bares em todo o estado. Também foi anunciada a ampliação do horário de operação dos shoppings. As medidas foram tomadas para tentar evitar aglomerações e conter o avanço de casos de coronavírus. O governo divulgou as informações durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (11).

Segundo reportagem do portal G1, Bares, que antes podiam funcionar até as 22h, deverão fechar às 20h. Já os restaurantes poderão continuar abertos até 22h, mas deverão parar de servir bebidas alcoólicas às 20h.

