Governo de SP retira limite de alunos da educação básica e autoriza retorno de faculdades

247 - O governo de São Paulo retirou nesta quarta-feira (7) o limite de capacidade nas escolas da educação básica e determinou que o ensino superior siga os limites máximos relativos ao comércio. Hoje, comércios no estado devem operar com 40% da capacidade máxima.

Pelo novo decreto, colégios públicos e privados terão de manter o distanciamento social entre as pessoas. Essa regra vale para todos os ambientes escolares, "inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades", diz o texto.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o novo decreto passa a valer a partir desta quarta-feira (7). Na rede estadual, passará valer a partir do retorno das férias, em 2 de agosto. Por enquanto, as escolas mantém o limite máximo de 35% da capacidade. (Com informações do Estadão).

