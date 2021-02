Governo de SP suspende fase vermelha aos finais de semana e no período noturno

Gestão Doria antecipou o fim do decreto que colocava todo o estado na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos sábados e domingos e das 20h às 6h nos dias úteis. Medida entrou em vigor em 25 de janeiro e permaneceria até 7 de fevereiro, mas foi revogada nesta quarta (3) edit

247 - O governo de São Paulo suspendeu nesta quarta-feira (3) o decreto que coloca todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva, do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e das 20h às 6h nos dias úteis. A reportagem é do portal G1.

Segundo a reportagem, pela previsão inicial, a medida, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro, mas deixa de valer no próximo sábado (6).

Com a revogação, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica.No período noturno, porém, seguem autorizados a operar até as 20h, conforme previsto pelas regras da fase. A gestão tucana alega que as medidas já provocaram melhora nos indicadores de saúde e que, por isso, foram canceladas antes do prazo inicial previsto.

O conhecimento liberta. Saiba mais