Governo de SP tem até fevereiro para sancionar lei da Cannabis

247 - O governo do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem até fevereiro para aprovar ou não o Projeto de Lei (PL 1.180), de 2019, que institui a política estadual de fornecimento gratuito de CBD (canabidiol, substância derivada da Cannabis, sem efeito psicoativo) pelo Serviço Único de Saúde (SUS).

Deputados estaduais aprovaram a proposta no fim de dezembro. A publicação no Diário Oficial saiu neste mês de janeiro (12). Segundo a coluna Cannabis Inc., um regimento interno da Alesp mostrou que, a partir desta data, o governo estadual tem 15 dias úteis para se manifestar.

