Governo de SP vai reforçar policiamento em escolas e contratar 550 psicólogos

247 - Em resposta ao aumento de ataques e supostas ameaças nas escolas, o governo de São Paulo anunciou medidas para reforçar a segurança e a saúde mental dos estudantes. O investimento de R$240 milhões inclui a contratação de 550 psicólogos para atender grupos de 10 escolas cada, além de reforçar a ronda escolar que atende as escolas públicas. Também serão contratados mil seguranças não armados para as escolas mais vulneráveis. O objetivo é ampliar a rede de proteção e acolhimento dos alunos, além de melhorar o atendimento à saúde mental. As informações são do Estadão.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Escola Estadual Thomazia Montoro, onde um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas em março deste ano. O secretário estadual de Educação, Renato Feder, destacou que é importante orientar as pessoas a não repassar notícias falsas e fofocas que possam gerar pânico na comunidade escolar.

Além disso, o governo pretende formar 5 mil professores para atuar na convivência das escolas, identificando questões de saúde mental e encaminhando casos para tratamento profissional. O aplicativo usado pelas escolas para informar ocorrências também será melhorado e integrado a serviços de saúde e ao conselho tutelar.

Tarcísio informou que com essas medidas adotadas pelo governo de SP, não será necessária a suspensão de aulas em meio a supostas ameaças.

