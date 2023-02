Governo de SP vai remunerar indígenas em troca da proteção da biodiversidade

Apoie o 247

247 - O governo Tarcísio de Freitas irá pagar indígenas no estado de São Paulo que ajudarem na conservação da biodiversidade em unidades de preservação.

A Secretaria de Meio Ambiente Infraestrutura e Logística vai empossar nesta terça-feira (7) quatro conselheiros indígenas que vão integrar o comitê especial vinculado ao Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Guardiões da Floresta, informa a Exame.

Eles vêm da região do Vale do Ribeira, litoral sul, litoral norte e interior do estado.

Segundo a secretaria, o programa do governo terá um aporte de R$ 600 mil de investimentos e deverá beneficiar 134 famílias.

O programa foi criado em agosto de 2022 e passará por uma fase inicial de testes. Nesta primeira etapa, um projeto piloto será implementado em seis terras indígenas que tenham sobreposição com unidades de conservação estaduais de Proteção Integral, Uso Sustentável ou Zonas de Amortecimento.

"A fase seguinte do projeto prevê abertura de edital para a implementação do programa em todos os 29 territórios indígenas que também fazem esse tipo de sobreposição com as unidades de conservação. A terceira fase, segundo a pasta, é a abertura de inscrição de planos de trabalho para todas as terras indígenas do Estado", explica a revista.

