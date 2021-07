Governo de SP volta a antecipar vacinação de adultos e começa a imunizar adolescentes no dia 20 de agosto

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), voltará a antecipar o calendário de vacinação em São Paulo. A imunização dos adultos (maiores de 18 anos) com a primeira dose, prevista para acabar no dia 20 de agosto, deve ser finalizada já na primeira quinzena do mês. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Doria divulgará o novo calendário da imunização de adultos e a data final para a vacinação do grupo nesta quarta (27), em entrevista coletiva.

Na sequência, o estado começará a imunizar adolescentes.

PUBLICIDADE

De 20 a 29 de agosto serão vacinados adolescentes com comorbidades, deficiências e gestantes de 12 a 17 anos.

De 30 de agosto a 5 de setembro serão vacinados adolescentes em geral, de 15 a 17 anos.

PUBLICIDADE

Já os adolescentes em geral de 12 a 14 anos serão imunizados entre 6 e 12 de setembro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.