Governo define cronograma para túnel Santos-Guarujá; obras começam em 2025

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal acaba de definir um cronograma tentativo para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá e decidiu que o estado de São Paulo ficará de fora do financiamento direto da megaobra. O governo paulista, por sua vez, não será chamado a injetar recursos no túnel. As informações são da CNN Brasil.

O empreendimento Será uma parceria público-privada (PPP), com leilão previsto para novembro de 2024. Os trabalhos devem começar em 2025. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) investirá recursos da Autoridade Portuária de Santos (APS), a antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), estatal que tem sido lucrativa nos últimos anos e acumula R$ 2,7 bilhões em caixa. Não haverá uso do Orçamento Geral da União (OGU).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: