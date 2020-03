Governo do Rio confirma a segunda morte por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo óbito por coronavírus. A vítima é um homem de 69 anos edit

247 - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo óbito por coronavírus. A vítima é um homem de 69 anos. A primeira foi uma mulher, de 63 anos. Até quinta-feira (19), o estado do Rio tinha registrado 64 casos da doença, distribuídos nas seguintes cidades.

"É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”, disse o governador Wilson Witzel.

O secretário de Saúde, Edmar Santos, também faz um apelo "à população que acredite na gravidade da situação e siga as orientações das autoridades de evitar sair de casa e ir a unidades de saúde sem necessidade". "Reforço que nós não vamos descansar na luta para que casos como esses ocorram em menor número possível”, disse.