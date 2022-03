Governo do Rio é denunciado na ONU por violações de direitos. Documento cita mortes e prisões de inocentes

O Observatório Estadual de Direitos Humanos fez a denúncia, baseada em relatórios da Defensoria Pública do Rio e do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais edit

247 - O governo do estado do Rio de Janeiro foi denunciado nesta sexta-feira (18) para o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), por violações de direitos à vida e à liberdade. O documento assinado foi entregue ao escritório da entidade em Nova York (EUA).

O Observatório Estadual de Direitos Humanos, composto por um grupo de juristas, advogados e acadêmicos, fez a denúncia, baseada em relatórios da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) e do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (CONDEGE).

De acordo com o portal G1, a petição citou casos graves de prisões arbitrárias e morte de inocentes por policiais; falhas no reconhecimento fotográfico em delegacias do estado e o aumento da letalidade policial.

Números do Instituto de Segurança Pública apontaram aumento de 161% na quantidade de mortos pela polícia e 140% na de feridos em operações policiais entre 2020 e 2021.

Secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, responsável por levar a denúncia à ONU, afirmou que "não podemos naturalizar os casos de prisões arbitrárias e de mortes de inocentes".

"Estamos falando de vidas humanas, da vida de Ana Clara, Hiago, Moïse, Elias e de tantos outros, além de seus familiares que sofrem ao ver filhos presos injustamente. Essa denúncia tem como principal objetivo prevenir para que casos como esses não voltem a acontecer", disse.

