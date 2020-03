Governo do Rio restringe visita a presídios e avalia fechar escolas por causa do coronavírus

O governo do Rio de Janeiro, comandado por Wilson Witzel, proibiu a entrada de gestantes, crianças, idosos com mais de 60 anos e portadores de doenças de baixa imunidade em presídios do estado a partir desta sexta-feira (13) por conta do Coronavírus edit

247 - O governo do Rio de Janeiro, comandado por Wilson Witzel, proibiu a entrada de gestantes, crianças, idosos com mais de 60 anos e portadores de doenças de baixa imunidade em presídios do estado a partir desta sexta-feira (13) por conta do Coronavírus. No estado há 228 casos suspeitos e 16 confirmados do novo coronavírus: um em Barra Mansa, um em Niterói e 14 na capital. O País já tem mais de 130 casos confirmados.

No fim de semana, também haverá restrição no quantidade de visitantes e será permitida a entrada de uma única pessoa por detento. O Executivo estadual Foi intensificou a limpeza das celas e liberou a entrada de maior quantidade de produtos de limpeza para os detentos.

Também está sendo estudado o fechamento das escolas da rede estadual. O governo deve orientar os servidores públicos que tenham condições de trabalhar em home office e a disponibilização de álcool gel em todas as estações de transporte público.